Соединенные Штаты стремятся разместить в Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности, а Япония потворствует этому.

Таким образом военная инфраструктура Америки и НАТО все ближе придвигается к границам России и Китая, заявил председатель Совета Безопасности РФ.

«Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона, что создает угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. Япония, по мнению Николая Патрушева, активно закупает наступательные вооружения, резко наращивает свой военный бюджет, и даже задумывается над получением ядерного оружия. Это создает дополнительные риски для стабильности Дальнего Востока.