Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, заявил о причастности США к стимулированию протестов в так называемых «недемократичных» странах по всему миру.

По его словам, США задействуют все свои ресурсы для поддержки и организации протестных акций, нарушающих внутренний порядок и стабильность в этих странах.

Свое заявление Патрушев сделал в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности. Об этом сообщает «Российская газета».

По всей видимости, такие обвинения были сделаны в контексте ожесточенных геополитических напряжений и несогласий между Россией и США. Официальные представители США пока не комментировали заявление Патрушева. Отметим, что Российская Федерация не раз выражала обеспокоенность активностью США в подобных действиях, подчеркивая необходимость соблюдения суверенитета и независимости каждой страны.