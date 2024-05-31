Пчелы оккупировали внедорожник на парковке в Балашихе

Рой пчел атаковал внедорожник, припаркованный возле торгового центра в Балашихе, пишет SHOT . Сотни насекомых расположились в районе багажника.

По словам очевидцев, слова которых приводит издание Regions.ru, позднее нападению пчел подверглась еще одна иномарка.

Как рассказал изданию пасечник Алексей Коровин, пчел мог привлечь запах брожения, меда или других сладостей. Возможно, в багажнике автомобиля было что-то из вышеперечисленного.

Ранее жителей Подмосковья предупредили, что в регионе из-за жары активизировались змеи.