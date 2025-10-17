В Приморье воспитательницу привлекли к ответственности за возможное заражение детей туберкулезом

В Приморском крае против воспитательницы одного из детских садов Находки возбудили уголовное дело и направили его в Находкинский городской суд. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По результатам проверки выяснилось, что в 2023 году у четырёх воспитанников учреждения была выявлена латентная туберкулезная инфекция. Прокуратура полагает, что источником инфекции стала работавшая в саду воспитательница:, по версии следствия, она знала о своем диагнозе, но не прошла обязательное медицинское обследование и продолжала работать с детьми.

Также обвинения предъявлены заведующей детским садом, которой, как считают правоохранители, следовало настоявать на прохождении медосмотра и отстранении сотрудницы.

Прокуратура отметила, что бездействие обвиняемых и нарушение санитарно‑эпидемиологических требований создали реальную угрозу массового заражения детей. Дело передано в суд, где будут оценены собранные доказательства и дана правовая оценка действиям фигуранток.

К настоящему моменту ведомство не раскрывает процессуальные детали, в том числе конкретные статьи обвинения и возможные санкции; расследование продолжается, следственные органы планируют дальнейшие проверки и экспертизы для установления всех обстоятельств дела.

