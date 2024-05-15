Пенсионерка из Подмосковья чуть не погибла от удара током при нажатии на дверной звонок

Поход в гости к соседке закончился госпитализацией для 73-летней пенсионерки из подмосковного поселка Калининец.

Как сообщает «Московский комсомолец», женщину ударило током после того, как она нажала кнопку звонка, а затем взялась за металлическую ручку двери и перила.

ЧП случилось накануне. Пожилую женщину било током до тех пор, пока она не упала и не потеряла сознание. У пострадавшей диагностировали электротравму и сотрясение головного мозга.

По предварительным данным, электрический разряд от дверного звонка жительница Подмосковья получила из-за нарушений при установке двери.