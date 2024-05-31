Пенсионерка из Подмосковья лишилась квартиры и денег после записи на лжефлюорографию

Жительница Балашихи осталась без квартиры, личных сбережений и с кредитом после звонка мошенницы, которая представилась сотрудницей поликлиники и сообщила 73-летней пенсионерке о необходимости пройти флюорографию.

Злоумышленница заявила, что для записи на обследование необходимо продиктовать номер СНИЛ, пожилая женщина выполнила эту просьбу, передает пресс-служба прокуратуры Московской области.

На следующий день пенсионерка пришла в указанную поликлинику, где ей объяснили, что не проводят таких процедур. Работники медицинской организации предупредили женщину, что она могла стать жертвой мошенников.

После этого пенсионерке стали звонить неизвестные, представляясь сотрудниками полиции, банков и агентств недвижимости. Они запугивали женщину тем, что данные СНИЛС помогли мошенникам получить доступ к ее банковским счетам, поэтому для сохранения сбережений их надо перевести на «резервный счет». Потерпевшая так и поступила, в итоге осталась без средств, оформила кредит и продала квартиру.

В надзорном ведомстве добавили, что жертвами подобной мошеннической схемы стали еще две пенсионерки из Балашихи. Общая сумма ущерба составила семь миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.