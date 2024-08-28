Пенсионерка из Подмосковья перевела мошенникам более 30 миллионов рублей

В Подмосковье задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в телефонном мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, аферисты позвонили пенсионерке из Одинцово. Они представились сотрудниками полиции и службы безопасности банка. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что кто-то взял от ее имени заем, из-за этого образовалась задолженность, также они сказали пенсионерке, что неизвестные пытаются оформить право собственности на принадлежащую ей квартиру.

Напуганная женщина оформила несколько кредитов, обналичила свыше тридцати одного миллиона рублей и перевела деньги на якобы безопасные счета.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Выяснилось, что мошеннические счета зарегистрированы в Воронежской области. Один из подозреваемых уже заключен под стражу.