Пенсионерка из Подмосковья за две недели отдала мошенникам более 7 миллионов рублей

В Московской области 74-летняя жительница Химок стала жертвой телефонных аферистов, лишившись за две недели более 7 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как установили правоохранители, злоумышленники связались с пенсионеркой и представились сотрудниками полиции и Росфинмониторинга. Они убедили женщину, что от ее имени оформлена доверенность на мужчину, обвиняемого в терроризме, и для предотвращения уголовного преследования и «разоблачения преступной группы» необходимо перевести деньги на безопасные счета или передать их курьеру.

Поверив мошенникам, пенсионерка сняла все свои накопления, включая средства, полученные от продажи квартиры и автомобиля, и передала их злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, личности злоумышленников устанавливаются.

В МВД призвали граждан к бдительности и напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и банков не запрашивают по телефону персональные данные и не требуют перевода средств на так называемые «безопасные счета». При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком или обратиться в полицию.