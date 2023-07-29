Пенсионерка в Ленинградской области после звонка мошенников получила кредит на 1,6 млн рублей

В Ленинградской области пенсионерка стала жертвой злоумышленников, взяв в разных банках кредиты на сумму свыше 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «78.ru».

Отмечается, что пожилой женщине мошенники сообщили о том, что якобы на ее имя кто-то пытается взять кредит, и для его закрытия следует оформить кредиты в других банках.

Добавляется, что по факту мошенничества заведено уголовное дело и идут поиски звонившего.