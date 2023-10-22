Пентагон передаст Израилю предназначавшиеся Украине снаряды

Десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных США Украине, будут переданы Израилю, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона.

Речь идет о боеприпасах, которые и так уже находятся в Израиле, – на американском складе. До обострения конфликта на Ближнем Востоке Пентагон собирался отправить их на Украину. Еще зимой американские склады в Израиле были наполовину опустошены.

Всего за время спецоперации на Украине США передали Киеву более 2 млн 155-миллиметровых снарядов. Как отмечал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, после этого военные запасы Запада достигли «дна бочки».

Поскольку запасы боеприпасов истощились, а производители не успевают их восполнить, придется идти на компромиссы в вопросах снабжения Украины и Израиля, считают в Вашингтоне.