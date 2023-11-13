Пентагон жалуется на нехватку систем ПВО

Армия США уже не первый год говорит, что ей не хватает систем ПВО, пишет The Wall Street Journal.

В последнее время Пентагону приходится перебрасывать батареи Patriot с одного «горячего участка» на другой. Весной прошлого года одна батарея была отправлена на Украину, сейчас Пентагон удвоил число батарей на Ближнем Востоке до 12, закрывая образовавшиеся бреши после того, как в последние годы системы ПВО отправлялись с Ближнего Востока в тихоокеанский регион.

Компания-производитель RTX уверяет, что темпы производства увеличиваются. Однако по оценкам руководителей отрасли, RTX производит около десятка систем Patriot в год, что мало отличается от темпов производства 30 лет назад.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал руководителей оборонных ведомств союзников покопаться поглубже в своих закромах, чтобы найти дополнительные средства ПВО для Украины.