Раскрытое убийство благодаря пепельнице: киллер из «лихих 90-х» попался следователям из-за старой улики

Столичные следователи раскрыли дерзкое убийство, совершенное в Москве более тридцати лет назад, благодаря современным методам дактилоскопии. Об этом сообщает телеграм-канал столичного СК.

По версии следствия, в августе 1993 года в квартире на Новопесчаной улице двое мужчин совершили нападение на своего знакомого ради наживы. Нападавшие жестоко избили потерпевшего тяжелой пепельницей и связали ему руки, лишив возможности сопротивляться. Добычей налетчиков стал японский магнитофон марки Акаи, после похищения которого они скрылись, оставив хозяина квартиры умирать от полученных травм.

Долгое время преступление числилось в категории нераскрытых дел прошлых лет. Ситуация изменилась после повторного анализа материалов криминалистами Следственного комитета России.

Новая экспертиза отпечатков пальцев позволила точно установить личность одного из предполагаемых преступников. Подозреваемый с богатым криминальным прошлым, был обнаружен и задержан на территории Республики Крым, после чего его под конвоем доставили в Москву. Как оказалось позже, отпечатки были обнаружены на старой пепельнице.

