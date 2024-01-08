Перечислены методы защиты пожилых людей от злоумышленников

По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, пожилые люди из-за доверчивости и дефицита общения наиболее часто становятся жертвами мошенников. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что именно на пенсионеров рассчитана самая популярная уловка аферистов – представиться сотрудниками Следственного комитета или ФСБ, после чего заставить перевести финансовые средства.

По мнению юриста, важно пожилым родственникам сообщить, что решения о любых финансовых операциях следует принимать сообща, а также внушить им, что отвечать на звонки с неизвестных номеров не стоит.

Он отметил, что, кроме того, пенсионер имеет возможность подписать у нотариуса генеральную доверенность на распоряжение всеми счетами.