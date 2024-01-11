Перечислены способы предотвратить суицид близкого человека

По словам психолога Михаила Хорса, суицид наиболее часто бывает результатом долгого нахождения в болезненных психических состояниях, значительная часть из которых зависит от завышенных ожиданий людей от собственной жизни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что контраст объективной реальности с фантазийными мирами может сильно ударить по человеческой психике.

По мнению эксперта, если друг или родственник все время жалуется на жизнь и не видит очевидных для окружающих радостей, то во избежание трагедий нельзя критиковать человека и не рассказывать ему, что у него все хорошо.

Он подчеркнул, что к тем, у кого наблюдаются суицидальные настроения, следует проявлять больше эмпатии.