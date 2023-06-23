Переданная бойцам спецоперации автомашина из Нижегородской области прошла через ДТП с танком

Переданная бойцам спецоперации на Украине автомашина из Нижегородской области прошла через аварию с танком. Об этом pravda-nn.ru со ссылкой на областное отделение Народного Фронта.

Отмечается, что автомобили в зоне спецоперации служат максимум несколько недель, однако отдельные могут и больше шести месяцев.

Добавляется, что к «ветеранам» как раз относятся два автомобиля, которые были доставлены из Нижегородской области. Одна приехала в феврале этого года, другая – осенью прошлого года.

Поясняется, что автомобиль попал в ДТП с танком, однако ее удалось отремонтировать, и машина снова на ходу.