Перелом позвоночника, операция, избиение: как «спецбригада» по ошибке пыталась вывезти участника СВО

В Колпино группа неизвестных в штатском похитила 30-летнего участника специальной военной операции, который восстанавливался после тяжелого ранения. Родственники бойца утверждают: нападавшие — так называемые «охотники на дезертиров», и требуют привлечь их к ответственности. История Андрея, чье имя изменено, изложена в материалах « Фонтанки » и подтверждена медицинскими документами.

Боец отправился в зону СВО в феврале 2025 года. Через полгода, во время вражеского обстрела на харьковском направлении, на него рухнуло сбитое снарядом дерево. Несколько недель Андрей не мог стоять и ходить, боли усиливались. Приехав в отпуск к матери, он вызвал скорую — врачи диагностировали перелом двух позвонков с осколками, причем травма срослась неправильно. Требовалась срочная операция.

Военнослужащий уведомил командиров, отправив им медицинские документы письмом и по мессенджерам. Несмотря на это, по месту его прописки в другом регионе пришла военная полиция. Выяснив обстоятельства, сотрудники ВП сняли Андрея с розыска, в котором он к тому времени уже успел побывать.

Однако 30 января, когда боец находился дома в Колпино после первой операции, разыгралась драма. Около восьми вечера соседи позвонили в домофон и сообщили, что в машину Андрея кто-то врезался. Тот, опираясь на трость, вышел во двор. Там его ждали четверо мужчин в гражданском. Они набросились на него, повалили на асфальт, били ногами по спине и голове, после чего затолкали в черную иномарку без опознавательных знаков. По дороге похитители угрожали подбросить оружие и гранаты.

Андрея доставили в 14-й отдел полиции в Купчино, куда также прибыли сотрудники военной полиции и мать пострадавшего. После разбирательства выяснилось, что никаких претензий к бойцу нет, в базах розыска он не значится. Представители ВП, по словам родственников, даже принесли извинения.

Семья Андрея намерена добиваться уголовного преследования лиц, причастных к нападению. «Фонтанка» направила официальный запрос в Министерство обороны РФ.