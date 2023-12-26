Первые шесть украинских пилотов приступили к практике при освоении истребителей F-16

Военнослужащие ВСУ прошли подготовительные курсы в Великобритании, и теперь отправлены в Данию для практических занятий.

Пресс-служба британского министерства обороны отчиталась о прогрессе в обучении украинских военных. По ее словам, шесть летчиков с Украины уже прошли подготовительные курсы. Их учили английскому языку, преподавали авиационную медицину, проводили тренировки по подаче базовых навыков. Также шли занятия по обучению украинских техников умению обслуживать истребители F-16.

«Я горжусь поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению боевых пилотов и наземного персонала Украины», - заявил по этому поводу министр обороны Грант Шэппс.

Его слова привело издание «Коммерсантъ». Теперь эти шесть украинцев направлены в Данию, там они будут проходить практику и совершать полеты. А в Великобританию прибыла новая группа украинских летчиков, на этот раз ее численность составляет 10 человек.