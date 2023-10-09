Песков: конфликт в Израиле никак не повлияет на ход специальной операции

Пресс-секретарь российского президента заявил, что СВО является самостоятельным процессом, который движется согласно своему плану.

По мнению Дмитрия Пескова, события на Ближнем Востоке никак не отразятся на ходе специальной военной операции.

«СВО – самостоятельная операция, которую реализуют российские вооруженные силы в соответствие с указаниями верховного главнокомандующего», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Затем Песков добавил, что нападение ХАМАС на Израиль может привести к тому, что внимание Запада переключится на помощь Тель-Авиву. Тогда тенденция по накачиванию иностранными вооружениями ВСУ пойдет на спад.