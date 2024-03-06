Песков назвал ядерную войну прощальным средством

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о сообщениях, которые распространяются на Западе о ядерной войне.

Он отметил, что все рассуждения о ней являются безответственными. Его слова приводят РИА Новости.

«Ядерная война — это последнее средство, прощальное средство, поэтому все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, в США — это крайне безответственно», — сказал представитель Кремля.

Песков принимает участие в марафоне «Знание.Первые» от Российского общества «Знание». Мероприятие проходит в рамках всемирного фестиваля молодежи, который стартовал 1 марта. Он продолжится до 7 марта. Его организовала Росмолодежь.

Спикеры и участники фестиваля выступают на федеральной территории «Сириус», которая расположена на побережье Сочи.

29 февраля во время своего обращения Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что информация, исходящая со стороны западных стран, а также их опасные действия, грозят конфликтом с применением ядерного оружия. Глава государства также упомянул сообщения, которые распространяются за рубежом о том, что Россия якобы готовится напасть на НАТО. Путин назвал такую информацию глупой, так как Москва никогда не намеревалась развязывать конфликты.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон призвали Североатлантический альянс прислушаться к предупреждению президента РФ.