Песков опроверг удар ВС РФ по собору в Одессе
Фото: [Викимедиа]
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «абсолютной неправдой» утверждения об ударе ВС РФ по Спасо-Преображенскому собору в Одессе.
Он заявил, что российские войска никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры, тем более таким как храмы.
По словам Пескова, собор получил повреждения из-за нештатно сработавших антиракет ВСУ.
Одесский кафедральный Спасо-Преображенский собор был поврежден в ночь на воскресенье.
После теракта ВСУ на Крымском мосту Россия наносит удары по портовой инфраструктуре черноморских городов Украины.