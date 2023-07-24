Песков опроверг удар ВС РФ по собору в Одессе

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «абсолютной неправдой» утверждения об ударе ВС РФ по Спасо-Преображенскому собору в Одессе.

Он заявил, что российские войска никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры, тем более таким как храмы.

По словам Пескова, собор получил повреждения из-за нештатно сработавших антиракет ВСУ.

Одесский кафедральный Спасо-Преображенский собор был поврежден в ночь на воскресенье.

После теракта ВСУ на Крымском мосту Россия наносит удары по портовой инфраструктуре черноморских городов Украины.