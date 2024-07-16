Песков назвал спекуляцией возможное посредничество Трампа при переговорах с Украиной

Нынешняя администрация президента США является явным противником урегулирования украино-российского конфликта. Поэтому любые размышления по поводу действий следующего президента Соединенных Штатов являются спекуляцией. Так считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привел ТАСС .

По мнению Пескова, сейчас идет очень много разговоров и рассуждений о том, кто и что сможет сделать в будущем. Но действительность такова, что сейчас Белый дом проводит политику отказа от диалога по урегулированию конфликта на Украине.

«В настоящее время Трамп — кандидат в президенты США. Давайте подождем исхода американских выборов», - указал он.

Пресс-секретарь добавил, что американские избиратели сами определятся с тем, что они хотят, и сами сделают свой выбор. А российское правительство действует из существующих реалий, не занимаясь домыслами и спекуляциями.

Ранее Песков прокомментировал видео, на котором националисты из подразделения «Азов» казнили военнопленного россиянина. Он назвал азовцев фашистами и заявил, что тех, кто совершает подобные преступления, необходимо уничтожать.