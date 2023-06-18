Песков отреагировал на призыв Подоляка убивать как можно больше русских

Журналист Павел Зарубин опубликовал в соцсетях интервью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в котором тот высказался о призыве советника президента Михаила Подоляка убивать как можно больше русских.

Хотелось бы, чтобы подобные высказывания получили хоть какую-то оценку на Западе. Парламентарии стран, голосующих за предоставление военной помощи Украины, должны осознать, что де-факто финансируют убийц, сказал Песков.

Он отметил, что Подоляк – не первый, кто допускает подобную риторику. Ранее призывал убивать русских начальник ГУР Кирилл Буданов. Сообщалось, что в настоящее время Буданов находится в немецком госпитале в тяжелом состоянии.