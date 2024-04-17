Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Безопасность

Фото: [Министерство обороны РФ]

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил вывод российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха.

«Да, это действительно так», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее информация о выводе из региона российских миротворцев появилась в азербайджанских СМИ.

Сегодня представитель Армении в Международном суде ООН Егише Киракосян заявил, что Ереван не претендует на азербайджанские территории.

Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном по факту дискриминационных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан выдвинул встречный иск с подобными обвинениями.

В феврале Армения заявила о заморозке своего участия в ОДКБ.

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