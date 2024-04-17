Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха
Фото: [Министерство обороны РФ]
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил вывод российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха.
«Да, это действительно так», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее информация о выводе из региона российских миротворцев появилась в азербайджанских СМИ.
Сегодня представитель Армении в Международном суде ООН Егише Киракосян заявил, что Ереван не претендует на азербайджанские территории.
Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном по факту дискриминационных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан выдвинул встречный иск с подобными обвинениями.
В феврале Армения заявила о заморозке своего участия в ОДКБ.