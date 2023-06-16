Песков: при проведении ПМЭФ предприняты беспрецедентные меры безопасности

По его словам, это обусловлено тем, что враг пытается причинить России урон.

По его словам, к таким мерам относится и то, что касается цифровой безопасности. В частности, всем участникам форума рекомендовано пользоваться Wi-Fi, поскольку все другие виды доступа в интернет могут быть заблокированы.

«Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными «, - указал пресс-секретарь президента Путина.

Его слова привело ТАСС. Дмитрий Песков добавил, что предпринимать все меры осторожности – это нормальная практика.