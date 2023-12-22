Песков прокомментировал версию американского издания об авиакатастрофе с Пригожиным

Американская газета опубликовала статью, в которой назвала одним из виновником происшествия в воздухе, в результате которого погиб глава ЧВК «Вагнер», секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Пресс-секретарь российского президента заявил, что данная статья вряд ли нуждается в каком-то комментарии, поскольку недостойна его. Она выглядит как обычная газетная «утка».

Его слова привели РИА Новости. Песков добавил, что в последнее время WSJ стал похож не на солидное издание, которое публикует проверенную информацию, а на банальный бульварный листок.