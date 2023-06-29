Пресс-секретарь российского президента считает, что правительство Зеленского угрожает всему миру возможностью инцидента на Запорожской атомной электростанции.

Дмитрий Песков напомнил, что с украинской стороны уже был произведен ряд провокационных действий. В связи с этим Киев стал непрерывной угрозой безопасности.

«Это инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала в полный рост», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Представитель Путина также напомнил, что представители МАГАТЭ и ранее навещали ЗАЭС, и прямо сейчас находятся на ее территории. Они увидели, как Россия относится к безопасности станции и ее стабильной работе. Поэтому забота РФ об этом объекте уже получила признание со стороны данного международного органа.