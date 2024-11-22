Песков объяснил, что Россия хотела донести до Запада ударом «Орешника»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал запуск баллистической ракеты «Орешник» и объяснил, что этот шаг был направлен на то, чтобы донести важное послание до западных государств, в частности, до США.

Об этом представитель Кремля рассказал в ходе пресс-колла, передает «Коммерсантъ».

В четверг, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ударила по украинскому заводу «Южмаш» инновационной российской ракетой «Орешник» в ответ на применение ВСУ ракет ATACMS американского производства и Storm Shadow — британского.

«Главный месседж — это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину, впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны», — сказал Песков.

По его словам, Россия четко продемонстрировала контуры своих дальнейших ответных действий на действия Запада. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что контактов между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности не было.

Также представитель Кремля отметил, что «Орешник» не является межконтинентальной ракетой, а представляет собой оружие средней дальности. В связи с этим, подчеркнул Песков, Москва не обязана делать нотификацию насчет этого пуска.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Запада серьезно отнестись к словам Владимира Путина об «Орешнике».