По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у российской армии имеется достаточно сил и средств для выдавливания украинских войск с территории Курской области и для защиты Белгородской области. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках ВЭФ-2024 сказал, что для российских войск является священным долгом сделать все, чтобы выдавить противника с территорий РФ.

Напомним, что украинские войска в начале августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, однако российской армией их продвижение было остановлено. По словам начальника Генштаба России Валерия Герасимова, операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

Ранее сообщалось, что в США признали, что нападение на Курскую область стало катастрофой для Киева.