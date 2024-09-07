По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, нападение украинских войск на Курскую область стало стратегической катастрофой для киевского режима. Об этом он заявил на канале одного из видеохостингов.

Он уточнил, что провокация на курском направлении главных участков фронта в Донбассе, что в итоге сильно ослабило позиции ВСУ в зоне спецоперации.

Напомним, что в начале прошлого месяца украинские войска совершили наступление на Курскую область с целью захвата территории в Курской области. Тем не менее Вооруженными Силами РФ их продвижение было остановлено. По последним данным Минобороны России, за время боевых действий на данном направлении противник потерял свыше 10 тыс. военнослужащих и более 80 танков.

Ранее председатель Комитета верхней палаты парламента по международным делам Григорий Карасин заявил, что завершение украинского конфликта может произойти только на условиях, сказанных президентом РФ.