Стремление украинского правительства устраивать теракты несет большую опасность. Особенно если учесть его недавнее заявление о том, что все российские суда будут считаться перевозящими военные грузы.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что киевский режим без всякого сомнения причастен к различным террористическим атакам. Если к этому добавить его убежденность в том, что все российские корабли можно рассматривать как законную военную цель, то это внушает серьезные опасения. Российское правительство рассмотрит всю ситуацию в целом, и даст рекомендации по дальнейшим действиям в черноморском бассейне.

Его слова привело ТАСС. Дмитрий Песков убежден, что после должного анализа обстановки удастся минимизировать любые опасности для российского судоходства в Черном море.