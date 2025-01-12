Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и вылет самолетов

По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, аэропорт Пулково в северной столице возобновил прилет и вылет лайнеров в штатном режиме. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что коэффициент сцепления взлетно-посадочных полос находится в нормативном состоянии.

Напомним, что сегодня петербургский аэропорт два раза вынужден был приостановить прием и вылет самолетов в силу непростых метеоусловий. В ходе закрытия аэрогавани около 20 самолетов вместо северной столицы приняли столичные аэропорты.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева нашли замаскированная под детскую машинку бомбу, отправленную из Украины в Грузию.