Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и вылет самолетов
Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме
Фото: [Медиасток.рф]
По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, аэропорт Пулково в северной столице возобновил прилет и вылет лайнеров в штатном режиме. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Он добавил, что коэффициент сцепления взлетно-посадочных полос находится в нормативном состоянии.
Напомним, что сегодня петербургский аэропорт два раза вынужден был приостановить прием и вылет самолетов в силу непростых метеоусловий. В ходе закрытия аэрогавани около 20 самолетов вместо северной столицы приняли столичные аэропорты.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева нашли замаскированная под детскую машинку бомбу, отправленную из Украины в Грузию.