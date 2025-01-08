В аэропорту Кишинева нашли замаскированная под детскую машинку бомбу, отправленную из Украины в Грузию

Работники пограничной службы Молдавии обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было спрятано в игрушечной машине. Этот предмет пытались отправить через международный аэропорт Кишинёва. Об этом стало известно из сообщения Пограничной полиции Молдавии в социальных сетях.

Опасная посылка была отправлена транзитом через кишиневский аэропорт из Украины в Грузию. В процессе досмотра почтовых отправлений сотрудники пограничной службы обнаружили в устройстве дистанционного управления подозрительные элементы.

«В ходе специального контроля за почтовыми отправлениями в международном аэропорту Кишинева таможенники обнаружили игрушечную машину с компонентами взрывчатки», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате работы сканера был обнаружен подозрительный предмет, который оказался взрывным устройством. Сотрудники службы безопасности незамедлительно приняли меры по его обезвреживанию.

В данный момент работа Международного аэропорта Кишинева осуществляется в штатном режиме. Пассажиры находятся в безопасности, сообщили в пограничной службе страны.

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