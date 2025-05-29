Певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти

Эдуард Шарлот, певец и блогер, признанный виновным в преступлениях, связанных с оправданием нацизма и ущемлением свободы вероисповедания, отбывает наказание в колонии-поселении № 1, расположенной в Тольятти, Самарская область. Эту информацию предоставил его отец Валерий Шарлот в интервью ТАСС.

Шарлота этапировали туда после майских праздников. По словам Валерия Шарлота, в настоящее время его сын занимается восстановлением утраченного паспорта, который он ранее уничтожил.

Осужденному предоставлена возможность поддерживать связь по телефону и встречаться с членами семьи. Кроме того, Валерий Шарлот выразил намерение обжаловать приговор в кассационном порядке, чтобы добиться его смягчения.

Самарский областной суд признал Эдуарда Шарлота виновным в соответствии с ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оправдание нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение свободы совести и вероисповеданий) и назначил ему наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Апелляционная инстанция, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, 15 апреля оставила приговор без изменений после рассмотрения жалоб, поданных обеими сторонами.

Ранее внесенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом Шарлота исключили из него 19 апреля. Уголовное преследование по статьям ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти), предъявленным Шарлоту, было прекращено из-за отсутствия состава преступления.