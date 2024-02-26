«Пиар на костях»: кто может сорвать похороны Навального

Похороны оппозиционера Алексея Навального* назначены на 29 февраля, об этом сообщают СМИ. Точное место захоронения пока не названо. Возможно, это будет Борисовское кладбище Москвы.

Все соратники за границей

Напомним, Навальный умер в колонии 16 февраля, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Теперь многие опасаются, что найдутся желающие устроить в день похорон митинги или другие провокации. Чего стоит ожидать, мы узнали у экспертов.

Капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин сомневается, что кто-то будет использовать похороны как повод для пиар-акций, однако не исключает такой возможности.

«Люди, которые сейчас обозначают себя как соратники Навального, находятся за границей. Тем более, когда хоронят людей, такие акции не проводятся», — рассказал он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Убедимся в беспринципности

Иначе смотрит на ситуацию член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Он уверен, что провокации, скорее всего, будут. По его мнению, даже похороны оппозиция попытается использовать в своих пропагандистских целях: спровоцировать власти на ответную реакцию, а потом освещать это в СМИ и демонстрировать Западу.

«Возможно, сторонники Навального будет доказывать, что власти якобы пытаются помешать погребению. Мы в очередной раз убедимся в беспринципности и отсутствии моральных устоев оппозиции, которая готова устроить пиар в буквальном смысле на костях», — подчеркнул Попов.

Эксперт считает, что в интернете могут появиться посты, которые должны вызвать ажиотаж, а значит – повысить риск беспорядков и столкновений.

Ранее Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает, что к смерти Навального* причастен Кремль.

* Алексей Навальный признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента; включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.