Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает, что к смерти Навального причастен Кремль
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze назвал идиотами тех, кто считает, что к смерти оппозиционного политика Алексея Навального* в колонии могут быть причастны российские власти.
По его мнению, такие слухи распускают те же люди, которые утверждают, что Украина может победить в конфликте с Россией.
Карлсон заявил, что он понятия не имеет о причинах смерти Навального, и признался, что не очень интересовался его персоной.
В этом же интервью Карлсон обвинил американских лидеров в «ужасной бесхозяйственности», из-за чего падает уровень жизни в США.
* признан в России террористом и экстремистом