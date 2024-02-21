Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает, что к смерти Навального причастен Кремль

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze назвал идиотами тех, кто считает, что к смерти оппозиционного политика Алексея Навального* в колонии могут быть причастны российские власти.

По его мнению, такие слухи распускают те же люди, которые утверждают, что Украина может победить в конфликте с Россией.

Карлсон заявил, что он понятия не имеет о причинах смерти Навального, и признался, что не очень интересовался его персоной.

В этом же интервью Карлсон обвинил американских лидеров в «ужасной бесхозяйственности», из-за чего падает уровень жизни в США.

* признан в России террористом и экстремистом