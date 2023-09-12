Пилот Литвинов определил вероятного виновника экстренной посадки самолета под Новосибирском

По словам пилота I класса, «Отличника Аэрофлота» Андрея Литвинова, причиной посадки авиасудна в поле может послужить или пожар на борту лайнера, или отказ одновременно двух двигателей, а в прочих ситуациях летчик обязан долететь до аэродрома, доставив пассажиров до конечного пункта. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что на данный момент говорить о профессиональных качествах и мастерстве командира экипажа «Уральских авиалиний» Сергея Белова, сидящего за штурвалом лайнера в момент посадки, преждевременно.

По мнению эксперта, не исключено, что именно по вине командира самолета судно село на грунт. Отказ гидросистемы не служит основанием для посадки лайнера в поле. В связи с чем необходимо дождаться результатов расследования.

Он добавил, что данные маневры допустимы в случаях, если: на борту судна начался пожар, случается отказ двух двигателей.

Напомним, что самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил аварийную посадку на грунт в районе села Убинского. На момент аварийной посадки на борту находились почти 160 пассажиров и шесть членов экипажа.