Пиротехника повредила глаза шестилетнему ребенку

В Бурятии двое жителей получили травмы глаз в результате неосторожного обращения с пиротехникой в новогоднюю ночь. Об этом рассказала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в своем телеграм-канале.

По ее словам, пострадавшим оказались женщина и шестилетний ребенок.

«Двое человек (ребенок 6 лет и женщина) получили травмы глаз от пиротехники. Они доставлены к окулисту», — написала Лудупова.

По данным главы ведомства, за новогоднюю ночь в регионе на станцию скорой медицинской помощи поступило 501 обращение.

