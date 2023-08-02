Пиротехники МЧС за полгода обезвредили более 50 тысяч боеприпасов

За последние полгода сотрудники пиротехнической службы МЧС обезвредили почти 53 тысячи боеприпасов. Более 17 тысяч было поднято со дна водоемов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Там сообщили, что это число почти в 6 раз превышает количество обезвреженных боеприпасов в первом полугодии 2022 года. В сообщении также было указано, что вся эта работа легла на плечи двенадцати подразделений российских спасателей.

Глава ведомства Александр Куренков заявил, что пиротехническая служба работает в местах с большим количеством боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в Гильзовой бухте и в Балтийском море. Они также продолжают обезвреживать снаряды в ДНР и ЛНР, сообщил Куренков.

В сообщении также было указано, что свою работу в Балтике МЧС на 2023 год завершили. Работы будут возобновлены в следующем году.