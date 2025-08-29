Пьяная женщина напала на мужчину в ресторане во время юбилея

В Великобритании нетрезвая женщина напала на мужчину, отмечавшего со своей женой 40-летие брака, предприняв попытку сексуального насилия. Об этом сообщило издание Daily Star.

Происшествие случилось в спа-отеле Captain’s Club Hotel & Spa, расположенном в городе Крайстчерч, графство Дорсет. 44-летняя Саманта Уильямсон, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ворвалась в ресторан гостиницы, где пожилая пара отмечала годовщину своей свадьбы, совпавшую с недавним выздоровлением мужчины после тяжелой болезни.

По данным издания, Уильямсон внезапно запрыгнула мужчине на колени и произнесла недвусмысленную фразу, после чего мужчина сбросил нападавшую на пол, а его супруга выразила свое возмущение. В ответ Уильямсон сорвала скатерть со стола и вылила алкогольный напиток на женщину. Когда мужчина попытался защитить свою жену, злоумышленница плюнула ему в лицо, повалила на пол и нанесла царапины.

Пострадавший рассказал, что этот инцидент разрушил их праздничные выходные, посвященные его победе над раком и 40-летию совместной жизни, добавив, что они больше никогда не вернутся в это место.

Выяснилось, что ранее в тот же вечер супруги уже сталкивались с Уильямсон, которая вела себя вызывающе, ругалась с персоналом и оскорбляла других посетителей. Пара предложила ей вызвать такси, но она отказалась.

Уильямсон признала свою вину в попытке изнасилования и была приговорена судом к шести месяцам ограничения свободы с комендантским часом. Кроме того, суд обязал ее выплатить пострадавшим компенсацию.

Адвокат Уильямсон заявил о ее полном раскаянии в содеянном. Сама женщина объяснила свое пьяное поведение тем, что узнала о переезде своего возлюбленного в другой город.

