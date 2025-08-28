В Париже задержали подростка за изнасилование украинской туристки
Подросток из Ливии изнасиловал украинку под Эйфелевой башней
Фото: [flickr.com]
Согласно информации, опубликованной в Le Parisien, в Париже, неподалеку от Эйфелевой башни, 17-летний юноша ливийского происхождения совершил акт насилия над гражданкой Украины.
Инцидент, по данным источника, произошел в ночь на 25 августа. Как утверждается, и предполагаемый преступник, и потерпевшая находились в состоянии алкогольного опьянения.
Обвиняемый, применив силу, утащил женщину в заросли кустарника и совершил сексуальное насилие. Случайные свидетели, услышав отчаянные крики жертвы, вызвали сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленник был задержан на месте преступления.
В настоящий момент проводится следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Череповце задержали двоих мигрантов по делу об изнасиловании женщины.