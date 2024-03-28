Пьяную автоледи, которая врезалась в восемь машин в Одинцово, привлекли к ответственности

Женщину, которая находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения и врезалась в восемь машин, привлекли к ответственности в Подмосковье. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел примерно в шесть часов утра в четверг возле дома в поселке Назарьево в Одинцово. Местная жительница 1982 года рождения управляла автомобилем Volvo и врезалась в восемь припаркованных машин.

В результате аварии никто не пострадал. На женщину составили административный протокол. Обстоятельства случившегося устанавливаются.