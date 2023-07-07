Пьяных водителей будут выявлять на дорогах Подмосковья в выходные

Дежурства на дорогах у мест притяжения жителей в Подмосковье продолжатся до конца летнего периода, сообщили в Минтрансе региона. В эти выходные проверки проведут в трех сотнях локаций.

Сотрудники муниципальных администраций будут информировать граждан о важности соблюдения ПДД и пресекать вождение в пьяном виде. Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры будут патрулировать территории СНТ, дачных кооперативов, мест массового отдыха.

Жителей призвали неукоснительно соблюдать ПДД, дистанцию и скоростной режим, а также ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения.