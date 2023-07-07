Пьяных водителей будут выявлять на дорогах Подмосковья в выходные
Фото: [Минтранс МО]
Дежурства на дорогах у мест притяжения жителей в Подмосковье продолжатся до конца летнего периода, сообщили в Минтрансе региона. В эти выходные проверки проведут в трех сотнях локаций.
Сотрудники муниципальных администраций будут информировать граждан о важности соблюдения ПДД и пресекать вождение в пьяном виде. Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры будут патрулировать территории СНТ, дачных кооперативов, мест массового отдыха.
Жителей призвали неукоснительно соблюдать ПДД, дистанцию и скоростной режим, а также ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения.
«(...) и не позволяйте это делать своим близким, так как последствия «нетрезвых» аварий очень серьезны. Родителей призываем не оставлять детей без присмотра», - говорится в сообщении министерства.