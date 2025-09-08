Пьяный мужчина домогался 11-летнюю девочку в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске пьяный мужчина домогался и трогал половые органы 11-летней девочки на рынке «Восток». Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

По словам матери пострадавшей, инцидент произошел во время их совместного похода за покупками. Женщина ненадолго отошла в туалет, а когда вернулась, дочь рассказала ей о случившемся.

«Я начала кричать: "Охрана!". Первыми подбежали неравнодушные люди, они не дали сбежать извращенцу», — отметила родительница.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции, которые прибыли на вызов. В настоящий момент ведется расследование инцидента.

