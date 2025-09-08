Жительница Бурятии выпрыгнула из машины во время ссоры с мужем

В городе Гусиноозерск, расположенном в Бурятии, произошел инцидент: женщина выпрыгнула из автомобиля прямо во время движения, после конфликта с супругом. Информацию об этом предоставили представители пресс-службы республиканского управления МВД России.

Согласно данным ведомства, за рулем автомобиля ВАЗ-21093 находился 32-летний мужчина, не имеющий водительских прав, к тому же, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. В салоне авто находилась его ровесница, 32-летняя жена, также находившаяся в нетрезвом состоянии.

Во время поездки по улице Оцимика между мужем и женой вспыхнула ссора. В самый напряженный момент конфликта женщина резко открыла дверцу и выпрыгнула из едущей машины. В результате падения женщина получила повреждение в виде перелома лучевой кости. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

