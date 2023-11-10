Пьяный новосибирец обстрелял полицейского и ранил его

Нетрезвый мужчина отказался выпускать женщину из квартиры, а когда на место происшествия приехали правоохранители, начал стрелять в них.

ЧП произошло в Ленинском районе Новосибирска. В дежурной части полиции раздался звонок. Женщина сообщила, что ее лишил свободы пьяный мужчина. Он не выпускает ее из квартиры. Тут же по указанному адресу выдвинулся наряд. Как только полицейские вошли в жилье, как в их сторону раздались несколько выстрелов. Один из сотрудников получил ранение, медикам пришлось оказать ему помощь на месте. Стрелок был задержан, и против него уже возбуждено уголовное дело.

«Жителю Новосибирска предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции», - заявили по этому поводу сотрудники регионального Следственного комитета.

Их слова привело ТАСС. Злоумышленник уже взят под стражу, ему грозит внушительный срок лишения свободы.