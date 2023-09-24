Пьяный отдыхающий угнал в Вологде пассажирский теплоход

В Вологде пьяный житель Мурманской области угнал пассажирский теплоход. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что позже он сел на мель, поэтому добираться до берега мужчине пришлось вплавь.

Отмечается, что 34-летний мужчина, изрядно выпив алкоголя, отшвартовал теплоход «Персей» и попытался завести двигатель, однако это у него не получилось. Он стал плыть по течению, и через 100 м судно село на мель.

Добавляется, что против него возбуждено уголовное дело об угоне водного транспорта.