Пьяный отдыхающий угнал в Вологде пассажирский теплоход
Фото: [©Мария Плотникова/РИА Новости]
В Вологде пьяный житель Мурманской области угнал пассажирский теплоход. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что позже он сел на мель, поэтому добираться до берега мужчине пришлось вплавь.
Отмечается, что 34-летний мужчина, изрядно выпив алкоголя, отшвартовал теплоход «Персей» и попытался завести двигатель, однако это у него не получилось. Он стал плыть по течению, и через 100 м судно село на мель.
Добавляется, что против него возбуждено уголовное дело об угоне водного транспорта.