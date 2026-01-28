Пьяный пассажир против кондуктора: в Омске мужчина жестоко избил женщину в автобусе

В Омске произошел вопиющий инцидент в общественном транспорте, в результате которого пострадала кондуктор. Как сообщил портал РИА «СуперОмск», 27 января на конечной остановке автобуса пьяный пассажир отказался покинуть салон и напал на женщину-кондуктора, сделавшую ему замечание.

По имеющейся информации, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После того как кондуктор потребовала от него выйти, он набросился на нее и нанес несколько ударов. В результате нападения женщина получила серьезные телесные повреждения. Ей потребовалась срочная медицинская помощь — с подозрением на черепно-мозговую травму пострадавшую госпитализировали.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали агрессивного пассажира и доставили его в отдел полиции для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств инцидента.