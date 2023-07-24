Пьяный посетитель концерта группы «Руки вверх!» подрался с полицейскими

ЧП произошло на стадионе «Лужники». Там нетрезвый мужчина вознамерился пройти на мероприятие во что бы то ни стало.

Инцидент произошел в субботу, 22 июля. Полицейские заметили агрессивное поведение потенциального посетителя и запретили ему проход внутрь комплекса. После этого мужчина стал вести себя еще более вызывающе: начал материться, и нанес удары двоим правоохранителям.

«Оказал сопротивление и избил двух полицейских. Нарушитель задержан», - сообщили РИА Новости.

Полицейским оказали первую помощь, после чего они приступили к дальнейшему выполнению своих обязанностей. А на буяна был составлен административный протокол. Теперь следственным органам предстоит решить, какое наказание назначить дебоширу.