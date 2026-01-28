Пьяный поступок у обелиска: как подросток пытался затушить Вечный огонь цветами с мемориала

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, обвиняемого в осквернении символа воинской славы — Вечного огня. Как сообщает Следственное управление СК России по региону, инцидент произошел в ночь на 7 мая прошлого года у мемориала воинам Великой Отечественной войны в селе Карагай.

По данным следствия, юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку потушить священное для многих пламя. В качестве средства для тушения он использовал цветы, лежавшие на мемориальной плите. Молодой человек бросал их в огонь, а затем разбросал обгоревшие остатки вокруг памятника. Весь процесс был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Правоохранительные органы оперативно установили личность нарушителя. На момент совершения противоправных действий он не достиг совершеннолетия. Подросток полностью признал свою вину в содеянном. Следствие завершено, и уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы уже направлено в суд для рассмотрения по существу.