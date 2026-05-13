Пьяный удар ножом: житель Ишима напал на полицейского и отправился в СИЗО

В Ишиме возбуждено уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в нападении с ножом на представителя правоохранительных органов. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе судебной системы региона, инцидент произошел в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно материалам следствия, фигурант нанес удар ножом старшему оперуполномоченному межмуниципального отдела МВД России «Ишимский». Действия мужчины квалифицированы как применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти — это отягчающее обстоятельство, предусмотренное уголовным кодексом.

Обвиняемый признал свою причастность к преступлению лишь частично. На время следствия суд принял решение отправить его под стражу — мужчина будет находиться в следственном изоляторе до вынесения приговора.